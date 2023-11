Rezultate Loto 6/49 2 noiembrie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 2 noiembrie 2023:

Loto 6/49: 40, 25, 31, 23, 18, 14

Loto 5/40: 11, 29, 26, 10, 7, 23

Joker: 38, 12, 8, 44, 7 + 12

Noroc: 8 7 9 1 1 3 3

Super noroc: 7 4 6 1 5 6

Noroc plus: 6 5 8 0 5 3

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,58 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,70 milioane de lei (peste 1,55 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,13 milioane de lei (peste 3,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 545.100 de lei (peste 109.700 de euro), La Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 539.900 de lei (peste 108.600 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 49.100 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 65.400 de lei.