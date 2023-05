Rezultate Loto 6/49 21 mai 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 40,5 milioane de lei (peste 8,16 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,45 milioane de lei (peste 1,29 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,86 milioane de lei (peste 978.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 179.700 lei (peste 36.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 114.800 de lei (peste 23.100 euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 333.800 de lei (peste 67.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 19.200 de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 21 mai 2023

Loto 6/49: 42 49 47 39 41 17

Loto 5/40: 19, 3, 15, 26, 7, 6

Joker: 14, 32, 31, 38, 22 + 7

Noroc: 0 4 2 0 5 5 1

Super noroc: 1 8 0 3 5 2

Noroc plus: 9 9 8 8 6 6