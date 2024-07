Rezultate Loto 6/49 25 iulie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 25 iulie 2024:

Loto 6/49: 42 19 7 16 33 4

Loto 5/40: 9 19 35 22 25 27

Joker: 5 17 2 9 43 / 6

Noroc: 3 8 1 2 4 8 9

Noroc Plus: 6 5 2 1 5 4

Super Noroc: 8 5 5 0 3 3

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 16,64 milioane de lei (peste 3,34 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,28 milioane de lei (peste 1,86 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,33 milioane de lei (peste 1,67 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 152.600 de lei (peste 30.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 45.800 de lei.

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 104.900 de lei (peste 21.100 de euro).

La tragerea Noroc, s-a castigat premiul de la categoria a II-a in valoare de 129.922,74 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Drobeta Turnu Severin.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 53.149,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Ploiesti.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de la categoria I in valoare de 779.948,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Timisoara.