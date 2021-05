Rezultate Loto 6/49 27 mai 2021. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Rezultate Loto 6/49. Joi, 27 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 23 mai, Loteria Romana a acordat peste 35.200 de castiguri in valoare totala de peste 2,78 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 13,17 milioane lei (peste 2,67 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,61 milioane lei (peste 327.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,45 milioane lei (peste 5,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 70.500 de lei (peste 14.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 85.600 de lei (aproximativ 17.400 de euro).

La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 102.700 de lei (peste 20.800 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 23 mai, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.188.462,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Oradea si a fost completat cu patru variante simple Loto 5/40 si cu o varianta la Super Noroc. La aceeasi tragere, s-a castigat si premiul de categoria a II-a in valoare de 60.994,80 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agentie din Toplita, judetul Harghita si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40.

De asemenea, la tragerea Noroc de duminica, 23 mai, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 84.323,34 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si cu opt variante la Noroc.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 27 mai, 2021

Loto 6/49 30 40 41 14 23 43

Loto 5/40 10 1 6 12 15 17

Joker 28 24 27 7 39 + 10

Noroc 4 7 8 7 5 6 6

Super noroc 3 2 1 0 1 8

Noroc plus 6 7 9 3 8 1