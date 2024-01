Rezultate Loto 6/49 28 ianuarie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 28 ianuarie 2024:

Loto 6 din 49: 27 11 49 47 28 26

Loto 5 din 40: 34 24 30 33 22 27

Joker: 21 25 3 15 17 + 13

Noroc: 1 3 6 8 4 2 7

Super Noroc: 7 9 8 2 7 0

Noroc Plus: 2 2 4 3 9 9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 27,36 milioane de lei (peste 5,49 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,04 milioane de lei (peste 1,61 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24,02 milioane de lei (peste 4,82 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 447.300 de lei (peste 89.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 53.500 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 37.800 de lei.

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 168.200 de lei (peste 33.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 36.200 de lei.

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 72.732,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Panciu, judetul Vrancea.