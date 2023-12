Rezultate Loto 6/49 3 decembrie 2023. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae

Numele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Mos Nicolae:

Loto 6/49, tragerea principală: 16 35 46 29 36 24

Loto 6/49, tragerea suplimentară: 4 7 44 2 46 45

Noroc: 4 0 9 1 3 5 7

Joker, tragerea principală: 4 12 14 19 29 + 6

Joker, tragerea suplimentară: 3 12 18 27 33 + 12

Noroc Plus: 4 5 4 8 3 7

Loto 5/40, tragerea principală: 37 27 19 1 25 30

Loto 5/40, tragerea suplimentară: 2 27 11 8 21 18

Super Noroc: 1 1 9 8 4 7

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 150.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 3,68 milioane de euro

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,19 milioane de euro

Report cumulat la Noroc de peste 1,57 milioane de euro

La tragerile loto de duminica, 26 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 22.100 de castiguri in valoare totala de peste 1,42 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,91 milioane de lei (peste 2,19 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,83 milioane de lei (peste 1,57 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,32 milioane de lei (peste 3,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 114.400 de lei (peste 23.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 82.000 de lei (peste 16.500 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 435.600 de lei (peste 87.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 50.000 de lei (peste 10.000 de euro).La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 97.300 de lei (peste 19.500 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 26 noiembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 57.249,31 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Navodari si din Bucuresti, Sector 6.