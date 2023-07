Rezultate Loto 30 iulie 2023. Report la Joker la categoria I de peste 1,82 milioane de euro

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 920.200 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,98 milioane de lei (peste 1,41 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,82 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 41.300 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 148.250 de lei (peste 30.000 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 175.000 de lei (peste 35.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 87.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7.500 de lei.