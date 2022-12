Rezultate Loto 6/49 din 4 decembrie 2022. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Rezultate LOTO duminică 4 decembrie 2022

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 8, 19, 41, 17, 19, +8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 2 3 8 6 5 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4 6 4 2 1 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 5 7 0 3 5 0 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 32, 4, 10, 35, 27, 25

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 36, 27, 23, 14, 38, 43

LOTO 6/49. Premiile puse în joc azi, duminică 4 decembrie

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,85 milioane de lei (peste 781.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 980.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 12,2 milioane de lei (peste 2,47 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 608.400 de lei (peste 123.500 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 150.400 de lei (peste 30.500 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 418.000 de lei (peste 84.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 77.000 de lei (peste 15.600 de euro).