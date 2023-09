Rezultate Loto 6/49 7 septembrie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 7 septembrie 2023:

Loto 6/49: 37, 18, 27, 20, 31, 26

Loto 5/40: 24, 16, 18, 3, 7, 10

Joker: 29, 41, 44, 4, 11 + 19

Noroc: 5 2 2 5 8 6 8

Super noroc: 6 2 6 3 3 2

Noroc plus: 8 6 5 6 1 5

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,50 milioane de lei (peste 2,12 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,36 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,60 milioane de lei (peste 2,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 502.900 de lei (peste 101.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 289.500 de lei (peste 58.500 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 136.900 de lei (peste 27.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 24.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 29.000 de lei.