Rezultate Loto 6/49 din 8 decembrie 2022. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Rezultate LOTO joi 8 decembrie 2022

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 24 29 38 5 25 35

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 34 14 16 13 12 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 29 31 14 40 36 + 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 6 3 1 2 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4 4 4 0 5 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2 5 4 4 9 6 1

LOTO 6/49. Premiile puse în joc azi, joi 8 decembrie

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 920.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,68 milioane de lei (peste 949.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,53 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 125.400 de lei (peste 25.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 482.700 de lei (peste 97.900 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 79.000 de lei (peste 16.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 82.300 de lei (peste 16.700 de euro).