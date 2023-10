Rezultate Loto 8 octombrie 2023. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 8 octombrie 2023:

Loto 6/49: 14, 16, 6, 27, 26, 37

Loto 5/40: 14, 3, 29, 36, 2, 33

Joker: 34, 7, 44, 35, 9 +8

Noroc: 0 9 4 7 8 6 1

Super noroc: 0 5 5 2 2 2

Noroc plus: 8 6 8 0 7 3

La 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 526.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,71 milioane de lei (peste 1,55 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14 milioane de lei (peste 2,83 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 112.700 de lei (peste 22.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 422.600 de lei (peste 85.000 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 656.400 de lei (peste 132.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 22.800 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 50.600 de lei.