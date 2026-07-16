Rezultate LOTO 6/49 joi 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 16 iulie 2026:

Loto 6/49: 24, 4, 46, 37, 14, 1

Loto 5/40: 4, 26, 16, 34, 27, 37

Joker: 1, 20, 28, 33, 13 + 6

Noroc: 4 5 5 2 7 4 8

Super Noroc: 5 8 9 7 3 3

Noroc Plus: 5 0 8 0 0 9

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a reportul este in valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) si la categoria a III-a se inregistreaza un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.