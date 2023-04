Rezultate LOTO 6/49, joi, 20 aprilie 2023

La tragerile LOTO ede sâmbătă, 15 aprilie, Loteria Română a acordat 60.251 de câştiguri în valoare totală de peste 4,36 milioane de lei.

Rezultate LOTO joi 20 aprilie 2023

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 32, 12, 6, 9, 42, 48

32, 12, 6, 9, 42, 48 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 10, 16, 28, 14, 37, 1

10, 16, 28, 14, 37, 1 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 1, 12, 34, 42, 16, +17

1, 12, 34, 42, 16, +17 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 7 3 1 5 2 3 0

7 3 1 5 2 3 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4 1 4 5 7 9

4 1 4 5 7 9 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 4 9 7 2 0

Premii puse în joc:

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 33,44 milioane de lei (peste 6,76 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,33 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 661.400 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 106.600 de lei (peste 21.500 de euro). La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 881.900 de lei (peste 178.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 26.200 de lei.