Rezultate Loto 6/49. Numerele câștigătoare joi, 5 februarie 2026

Rezultate Loto 6/49. Numerele câștigătoare joi, 5 februarie 2026

de Vali Deaconescu    |    05 Feb 2026   •   18:44
Rezultate Loto 6/49. Numerele câștigătoare joi, 5 februarie 2026
Sursa foto: FB Loteria Română/La tragerile loto de duminica, 1 februarie, Loteria Romana a acordat 30.714 castiguri in valoare totala de peste 2,76 milioane de lei

Joi, 5 februarie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 5 februarie 2026:

Loto 6 din 49: 15, 14, 7, 49, 19, 37

Loto 5 din 40: 34, 22, 35, 38, 16, 17

Joker: 7 / 6, 14, 33, 19, 43

Noroc: 8 8 3 0 6 4 6

Super Noroc: 9  3 5 2 9 4

Noroc Plus: 5 2 9 5 2 8

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 22.400 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 1 februarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.447 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Noroc de duminică, 1 februarie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 53.737,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Subiecte în articol: Loto 6/49 5 februarie Loto 6/49 Rezultate Loto 6/49 loto 6 din 49
