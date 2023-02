Rezultate Loto 6/49 12 februarie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Reportul la categoria I a jocului Joker se ridică la peste 3,71 milioane de euro pentru tragerea de duminică, în timp ce Loto 6/49, la aceeaşi categorie, depăşeşte 3,59 de milioane de euro, informează Loteria Română.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 17,56 milioane de lei (peste 3,59 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 5,51 milioane de lei (aproximativ 1,12 milioane de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 18,14 milioane de lei (peste 3,71 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul ajunge la 275.100 de lei (peste 56.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de 172.400 de lei (peste 35.200 de euro).



Potrivit Loteriei Române, la Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 399.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 30.500 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 126.500 de lei (peste 25.400 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49 şi Joker de azi, 12 februarie 2023

Numerele câştigătoare la extragerea de astăzi vor fi disponibile, începând cu ora 18.35.

Loto 6 din 49, numerele câștigătoare din 12 februarie 2023 -17, 29, 44, 49, 30, 26

Loto 5 din 40, numerele câștigătoare din 12 februarie 2023 -35, 28, 27, 9, 13, 40

Joker, numerele câștigătoare din 12 februarie 2023 -17, 45, 35, 13, 3 + 3

Noroc, numărul câștigător din 12 februarie 2023 -2435345