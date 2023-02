Rezultate Loto 6/49 2 februarie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 15,86 milioane de lei (peste 3,24 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,34 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,38 milioane de lei (peste 3,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 111.000 de lei (peste 22.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 145.800 de lei (peste 29.800 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,74 milioane de lei (peste 357.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 121.600 de lei (peste 24.800 de euro).

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 2 februarie, 2023:

Loto 6/49: 10 45 33 29 25 44

Loto 5/40: 17 6 32 27 31 13

Joker: 16 13 2 3 7 + 15

Noroc: 3233435

Super noroc: 640308

Noroc plus: 109338