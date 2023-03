Rezultate Loto 6/49 23 martie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 26,56 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,89 milioane de lei (aproximativ 1,20 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,67 milioane de lei (peste 340.600 de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report in valoare de peste 243.400 de lei (peste 49.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 303.800 de lei (peste. 61.700 euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 364.800 de lei (peste 74.150 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 169.900 de lei (peste 34.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13.400 de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 23 martie, 2023:

Loto 6/49: 35, 24, 10, 48, 28, 40

Loto 5/40: 21, 24, 6, 11, 19, 13

Joker: 36, 19, 7, 33, 15+16

Noroc: 3779914

Super noroc: 386321

Noroc plus: 652704