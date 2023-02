Rezultate Loto 6/49 5 februarie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 16,32 milioane de lei (peste 3,33 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,39 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,61 milioane de lei (peste 3,59 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 160.800 de lei (peste 32.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 171.600 de lei (peste 35.000 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,80 milioane de lei (peste 369.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 30.900 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 126.190 de lei (peste 25.700 de euro).

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 5 februarie, 2023:

Loto 6/49: 23 8 19 11 31 33

Loto 5/40: 3 2 32 5 39 9

Joker: 33 39 5 20 19 + 12

Noroc: 1573544

Super noroc: 773877

Noroc plus: 050485