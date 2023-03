Rezultate Loto 6/49 9 martie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 22,89 milioane de lei (peste 4,65 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,68 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 809.300 de lei (peste 164.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 66.800 de lei (peste 13.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 260.000 de lei (peste 52.800 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 92.400 de lei (peste 18.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 46.200 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 158.300 de lei (peste 32.100 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 5 martie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de peste 131.500 de lei (peste 26.700 de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Arad.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 9 martie, 2023:

Loto 6/49: 22 47 34 29 10 9

Loto 5/40: 28 14 36 9 24 39

Joker: 30 18 43 22 4 +16

Noroc: 2 0 1 3 0 8 2

Super noroc: 0 8 4 1 0 1

Noroc plus: 9 0 1 2 8 6