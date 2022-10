Loto 6/49 din 13 octombrie 2022. Report la categoria I de peste 3,15 milioane de euro

Loto. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 15,57 milioane de lei (peste 3,15 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 5,2 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,82 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report in valoare de peste 109.200 de lei (peste 22.100 de euro), la categoria a II-a un report în valoare de peste 15.700 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 137.400 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report in valoare de peste 49.000 de lei.

La tragerea Joker de duminică, 9 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a in valoare de 147.940,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, sector 1, potrivit unui comunicat emis de Loteria Română.