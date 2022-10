Loto 6/49 16 octombrie. Report la Joker la categoria I de peste 1,85 milioane de euro

Loto. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 15,95 milioane de lei (peste 3,22 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,25 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro).

Loto. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,16 milioane de lei (peste 1,85 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 32.400 de lei. La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 121.300 de lei (peste 24.500 de euro).

Loto. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 169.500 de lei (peste 34.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 52.700 de lei.