Riscul de intoxicație cu monoxid de carbon, mult mai mare pentru cei afectați de sărăcia energetică

Datele End Fuel Poverty Coalition arată că 18% dintre persoanele care trăiesc în locuințe reci și umede au raportat niveluri ridicate de monoxid de carbon în ultimele 12 luni, comparativ cu doar 7% din populația adultă, per ansamblu.

Potrivit Energy Live News, monoxidul de carbon este incolor, inodor și poate fi fatal, ceea ce face ca acest risc să fie deosebit de periculos.

Activiștii avertizează că sărăcia energetică crește semnificativ expunerea. Centralele vechi, ventilația deficitară, reparațiile inaccesibile ca preț și încercările de a bloca curenții de aer pentru a păstra căldura se pot combina și pot crea condiții letale în interiorul locuințelor.

În rândul persoanelor cu vârste între 18 și 34 de ani, 16% au raportat probleme legate de monoxidul de carbon, iar 11% dintre gospodăriile cu copii sub 18 ani au declarat că s-au confruntat cu astfel de situații.

Potrivit activiștilor, aceste date reflectă presiunea asupra chiriașilor și a familiilor blocate în locuințe de slabă calitate.

Nici măsurile de protecție de bază nu sunt asigurate. Aproape una din trei persoane afirmă că nu are în locuință un detector de monoxid de carbon funcțional, lăsând milioane de oameni expuși unei amenințări invizibile.

Simon Francis, reprezentant al End Fuel Poverty Coalition, a declarat: „Faptul că persoanele care trăiesc în locuințe reci și umede sunt semnificativ mai expuse problemelor legate de monoxidul de carbon evidențiază o intersecție mortală între sărăcie, locuințe precare și dependența noastră continuă de gaz”.

El a adăugat: „Eradicarea sărăciei energetice nu înseamnă doar reducerea facturilor. Presupune abordarea problemei locuințelor nesigure, consolidarea drepturilor chiriașilor și renunțarea la sistemele bazate pe combustibili fosili care pun sănătatea oamenilor în pericol în fiecare iarnă”.

Cercetările citate de activiști arată că 59% dintre studenți se simt inconfortabil din cauza frigului, în locuințele închiriate, iar 54% semnalează probleme de umezeală sau mucegai.

Activiștii susțin că aceste concluzii întăresc necesitatea unor investiții urgente în locuințe bine izolate, calde și ventilate corespunzător, precum și în sisteme de încălzire curate și accesibile, avertizând că, în lipsa unor măsuri concrete, sărăcia energetică va continua să pună vieți în pericol, dincolo de ușile închise ale locuințelor.

(sursa: Mediafax)