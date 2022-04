Rolul avocatului in cazurile de alienare parentala la divort

Ce este alienarea parentala?

Conform jurio.ro, alienarea parentala reprezinta modalitatea prin care un copil este supus manipularii de ordin psihologic. Copilul supus alienarii va prezenta teama nejustificata, dar si o scadere a respectului fata de un parinte sau fata de un alt membru al familiei. Toate efectele alienarii nu vor avea doar consecinte de moment, ci si urmari pe termen lung.

Alienarea parentala va afecta in mod direct copilul, acesta resimtind si pe parcursul vietii acest lucru. Este important ca in medierea parintilor, sa fie prezent si un psiholog, dar mai ales un avocat. Prezenta avocatului specializat in cazurile de alienare parentala survenite in procesul de dinainte si dupa divort, este mai mult decat necesara.

Nu doar copiii vor suporta consecintele alienarii

Asa cum am mentionat anterior, nu doar copiii vor avea de suferit, dar si parintii, rand pe rand. Pentru a se putea stabili un mijloc de comunicare intre parinti, avocatul are rolul de a contribui la gasirea unei modalitati prin care parintii sa comunice, iar ulterior se va ajunge la o intelegere. Modalitatea oferita de catre avocat, va fi respectata de catre ambii parinti, astfel, copilul nu va avea un acces limitat la ambii parinti, dupa finalizarea procesului de divort.

Pe langa prezenta impetuos necesara a unui avocat, in procesul de mediere a parintilor va interveni si un judecator, dar si un psiholog. In situatia in care unul dintre parinti nu respecta masura stabilita de avocat, acesta va suporta daunele ce se cuvin, stabilite in momentul in care s-a facut intelegerea. Atat femeile, cat si barbatii ajung in egala masura sa recurga la alienarea parentala in procesul de divort. Nu exista un studiu care sa arate faptul ca baietii nu se pot aliena cu unul dintre parinti, contrar gandirii conform careia, doar fetele se pot alinea cu unul ditre parinti.

Cum se recunoaste un copil ce a fost supus alienarii de catre unul dintre parinti?

Fiecare copil care trece prin fenomenul de alienare, prezinta cateva aspecte ce pot fi considerate drept simptomele alienarii. Copilul va respinge contactul cu parintele vizat, isi va aminti numai experientele negative petrecute cu acesta, si nu si pe cele pozitive. Acesta va incerca sa devarolizeze parintele tinta, uneori chiar cu afirmatii nefondate, ilogice.

Totodata, copilul suspus alienarii, nu va avea nicio remuscare si niciun regret referitor la atitudinea si la comportamentul pe care le va adopta fata de parintele tinta. Un alt aspect important pe care il au copiii in astfel de situatii, cand apare alienarea, il reprezinta faptul ca acestia insista ca decizia de respingere a celuilalt parinte, le apartine in totalitate si nu recunosc faptul ca au fost manipulati din punct de vedere psihologic. Multi dintre copii, sunt prea mici pentru a realiza faptul ca sunt manipulati, insa si acestia isi iau intreaga vina asupra lor, refuzand sa afirme faptul ca unul dintre parinti l-a facut sa isi devalorizeze celalalt parinte.

Prezenta unui avocat conduce la o intelegere benefica pentru ambele tabere, atat pentru parintele vizat si pentru cel ce s-a alineat, cat si pentru binele si sanatatea fizica si psihica a copilului. Cunostintele si experienta profesionala a avocatului vor fi cheia catre rezolvarea alienarii survenite in urma divortului. Acesta va culege informatii de la parinti si copii, astfel incat copiii sa nu fie traumatizati si mai tare.