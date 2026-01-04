x close
Un român a murit în incendiul din Elveția. Precizările MAE

de Redacția Jurnalul    |    04 Ian 2026   •   11:25
Sursa foto: X-@FocusFR/Un român a murit în incendiul din Elveția

Românul dat inițial dispărut în urma incendiului din Crans-Montana, Elveția, este mort, a anunțat duminică Ministerul Afacerilor Externe.

„În conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”, a transmis MAE.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente.

Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: roman mort Elveția
