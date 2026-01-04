Un român a murit în incendiul din Elveția. Precizările MAE

Afacere de succes cu o plantație atipică: O familie întoarsă din Germania face profit cu o livadă de afine la ghiveci în Rădești
„În conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”, a transmis MAE.
Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente.
Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate.
(sursa: Mediafax)
