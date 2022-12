Românii au petrecut 400.000 de nopţi în 2021 în Austria, singura ţara care nu ne vrea în Schengen

Peste 130.000 de vizitatori români au ajuns anul trecut în Austria, piaţa locală fiind a 11-a cea mai importantă pentru această ţară unde sectorul turismului contribuie cu până la 7,5% la PIB. Astfel, România a fost o sursă importantă de venituri pentru singura ţară care nu ne vrea oficial în Schengen.

Viena, staţiunile de schi sau Salzburg sunt doar câteva dintre destinaţiile preferate de românii care au petrecut cumulat peste 400.000 de nopţi în 2021 în Austria. Fiecare persoană a stat în medie trei nopţi, arată o statistică oficială publicată de statistik.at, biroul de statistică al ţării.

La un buget mediu de persoană pe zi de 80-100 de euro – sumă ce include atât costul cazării, cât şi masa sau alte „distracţii” -, rezultă că românii au rotunjit cu 30-40 de milioane de euro conturile afacerilor din Austria, fie ele hoteluri, restaurante, companii de transport sau de alt fel. Şi asta în al doilea an de pandemie, în care această ţară a avut încă în vigoare multe restricţii de călătorie. Chiar şi aşa, în 2021, România a fost una dintre puţinele ţări care a trimis mai mulţi oameni în Austria versus 2020, creşterea fiind de 4,4%. Doar SUA, Israel şi Italia mai sunt pe plus dintre cele mai importante 15 ţări pentru turismul din Austria.

Deşi numărul de vizitatori români în Austria a crescut uşor în 2021 faţă de primul an de pandemie, el este în continuare mult sub nivelul de dinainte de criza sanitară. În 2019, ultimul an normal pentru turismul mondial, peste 370.000 de români au mers în această ţară, petrecând peste 1 milion de nopţi. Apoi, în prima parte din 2020 pandemia a început „să îşi arate colţii” şi în Europa, motiv pentru care cele mai multe ţări au intrat în lockdown, iar graniţele celor mai multe state s-au închis.

Declinul puternic al numărului de turişti a venit din faptul că Austria, principala destinaţie pentru români când vine vorba de schi şi snowboard, şi-a închis pârtiile timp de multă vreme în pandemie. Românii care au continuat să meargă au fost cei care au ales să viziteze. Pe ruta Bucureşti-Viena zboară pe lângă transportatorul naţional al Austriei şi companiile low-cost care au mizat pe preţuri foarte mici în ultimii ani. Astfel, Viena a devenit o destinaţie de tip city-break de top în pandemie.

În 2022, când restricţiile au fost ridicate, în pofida problemelor economice sau geopolitice, românii s-au întors în număr şi mai mare în Austria, existând luni de vară cu creşteri de peste 100%, iar asta în contextul în care iarna e de fapt sezonul de top pentru vizitatorii locali care merg în principal la schi.

Austria a anunţat că nu susţine aderarea României la Schengen, fiind singura ţară care se opune oficial. Pe 8 decembrie se va vota dacă România, Bulgaria şi Croaţia vor fi admise în Spaţiul Schengen.

Austria a anunţat că susţine aderarea Croaţiei, o ţară care nu îşi face loc în topul celor care trimit vizitatori la Viena ori pe pârtiile de schi. Nici Bulgaria nu e în top 15 state „vizitatoare”. Doar România.

(sursa: Mediafax)