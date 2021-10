Români, cercetați că ar fi traficat peste 180 de copii în Marea Britanie, cer daune de 1,5 milioane de euro statului

Doi foști inculpați de trafic de minori în cunoscutul dosar "Țăndărei" cer statului despăgubiri totale de 1,5 milioane de euro, după ce au fost achitați de instanță.

Ambii cer și câte 50.000 de euro pentru deplasări la instanță, cazare și plata avocaților. Ei fac parte din rețeaua bănuită că a traficat peste 180 de copii romi în Marea Britanie, scrie www.stiridiaspora.ro

În Anglia, 120 de persoane au fost arestate și băgate la închisoare, în timp ce în România cei 25 de suspecți arestați în 2010 au fost eliberați după câteva luni, amintește www.realitatea.net

În 2019, Curtea de Apel Târgu Mureș i-a achitat pe toți pe motiv că faptele s-au prescris, după ce dosarul a fost întors de mai multe ori de la instanță la DIICOT.

Dosarul „Ţăndărei” a fost, în 2010, mândria Justiţiei române şi cel mai important dosar de trafic de minori din sud-estul Europei. Zece ani mai târziu, toţi inculpaţii au fost achitaţi.

200 de martori audiaţi, 120 de arestări în Marea Bitanie, 26 de infractori închişi în România. Un dosar considerat de autorităţi „beton”. Nouă ani mai târziu, cei anchetaţi pentru trafic de copii au scăpat.

Potrivit deciziei luate în fond de Tribunalul Harghita, în rechizitoriul cazului „Țăndărei” se arată că în perioada 2002 – 2006, inculpatul F.F. era persoana care organiza plecările copiilor din ţară, unii dintre ei, care nu erau însoţiţi de părinţi având documente de călătorie sau declaraţii notariale false. Tot el ar fi fost în complicitate cu reprezentanți ai Poliţiei de Frontieră.

Cu toate acestea, martorii audiaţi atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei nu au confirmat acest fapt.

„Lipsa părţilor vătămate a îngreunat nu doar cercetarea judecătorească, dar şi aşezarea acuzării pe un sprijin probatoriu solid având în vedere că tratamentul la care se presupune că au fost supuse victimele ţine de esenţa unei astfel de infracţiuni de trafic de persoane. S-a arătat că o analiză care să ducă la angajarea răspunderi penale nu poate fi efectuată făcând abstracţie de persoana victimei. O parte considerabilă dintre martorii audiaţi confirmă că au efectuat călătorii în ţări ca Spania sau Marea Britanie, de regulă, cu mijloace de transport cu o capacitate de 9 sau mai multe persoane. Deşi se reţine complicitatea unor lucrători vamali la scoaterea copiilor din ţară nu se ştie dacă printr-o modalitate similară copiii au tranzitat şi celelalte puncte de frontieră", se arată în decizia Curții de Apel Târgu Mureș, care pune în lumină și decizia instanței de fond, respectiv Tribunalul Harghita.

„Despre cazul și mai grav de la Tandarei, in afara de pasarea responsabilității intre DIICOT și instanța care a dat achitări, e de reținut ca doi dintre cei achitați cer acum daune de un milion de euro statului roman. Cum totul e posibil când un dosar a fost instrumentat prost, incet sau deficitar de vreme ce avem achitări, nu m-as mira sa se și primească daunele cerute, chiar dacă in cuantum mai mic.

Altfel, rămâne numai realitatea mizera din spatele declarațiile decidentilor - am anihilat clanurile, toate formele de trafic, totul e sub control. Și am fost super patrioți când am declanșat emoția publica și toată adversitatea de care suntem capabili împotriva familiei care a adoptat-o pe Sorina - scăpată din precaritatea cu care tratam, patrioți fiind, copii vulnerabili”, nota, anul trecut, fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, pe pagina de Facebook, mai scrie sursa citată.