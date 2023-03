România se umple de cartiere rezidenţiale!

Tot mai mulţi investitori se îndreaptă către acest sector şi demarează proiecte cu sute sau mii de apartamente, însă în multe dintre aceste planuri nu este prevăzut nici măcar un teren de sport sau o zonă verde în care oamenii să poată face mişcare în aer liber.

Mulţi dezvoltatori de proiecte rezidenţiale se uită la cum pot să eficientizeze suprafaţa construită, însă în ultimii ani nevoia de spaţii verzi sau zone destinate sportului a devenit tot mai mare.

„Acum zece ani, spaţiile verzi, de sport sau relaxare nu reprezentau o zonă de interes pentru dezvoltatori, majoritatea căutând să eficientizeze la maxim suprafaţa construită şi astfel profitul. Însă nevoile oamenilor au devenit tot mai sofisticate şi nevoia de calitate a spaţiului construit şi a mediului în care trăiesc a devenit tot mai importantă pentru cumpărători, nevoi pe care dezvoltatorii au început treptat să o includă în proiectele rezidenţiale“, spun reprezentanţii companiei Nhood, care dezvoltă proiectul imobiliar Coresi din Braşov.

Proiectul din Braşov este unul mixt, ce include centrul comercial Coresi Shopping Resort, proiectul rezidenţial Coresi Avantgarden, campusul de birouri Coresi Business Campus, co-workingul The Business Factory şi hotelul Qosmo, operat de Kronwell.

Multe dintre proiectele finalizate până în prezent nu au prevăzut un astfel de spaţiu, însă cererea din partea oamenilor pentru zone dedicate sportului îi determină pe unii dezvoltatori să nu mai construiască doar locuinţe, ci şi zone şi servicii care să răspundă nevoilor viitorilor locuitori.

„În Cartier Coresi, iubitorii de sport şi mişcare în aer liber se pot bucura de zonele de fitness outdoor, pistele de alergare şi de biciclete, terenurile de fotbal şi baschet, volei sau ping-pong, de zona de skate park şi pumptrack, dar şi de competiţiile de pe Aleea Sporturilor, pe care le organizăm cu partenerii Coresi. Cartier Coresi a fost ales ca loc de desfăşurare a concursului Braşov Runnig Festival 2021 şi 2022“, spun reprezentanţii Nhood.

Aceștia mai spun că astfel de facilităţi contribuie semnificativ la decizia de cumpărare.

„La Braşov, nu avem o cerere specială din partea clienţilor pentru astfel de zone sau spaţii, însă în momentul în care le prezentăm toate aceste avantaje oamenii înţeleg beneficiile unui trai într-un astfel de mediu şi ele reprezintă un factor important în luarea deciziei de cumpărare“, spun ei.

Complexurile rezidenţiale care oferă şi astfel de facilităţi au fie spaţii unde poate fi deschisă o sală de fitness, fie zone în aer liber, unde oamenii pot face mişcare. Puţine sunt proiectele care construiesc şi un teren de sport.

Spre exemplu, compania Maurer a inclus în proiect şi astfel de terenuri de sport.

„Ne dorim să încurajăm viaţa activă şi sănătoasă şi am creat spaţii exterioare unde oamenii din comunitatea Avantgarden3 pot practica diverse sporturi: teren de fotbal cu iarbă naturală, teren de tenis marcat corespunzător, coş de baschet, teren de volei, mese de ping-pong şi zona de Street Workout“, spun reprezentanţii Maurer despre proiectul din Braşov.

Compania mai are un proiect şi în Târgu-Mureş care ste prevăzut cu un teren sportiv multifuncţional, unde pot fi jucate sporturi precum fotbal, baschet şi tenis.

Nevoia unor astfel de locuri în complex sau în apropierea acestuia se manifestă tot mai mult în rândul celor care doresc să îşi cumpere o casă sau un apartament. Andrei, angajat al unei companii de IT din Bucureşti, are în plan să îşi cumpere o casă în următorul an, însă se uită foarte atent la ce facilităţi va avea complexul rezidenţial unde se va muta.

„Vreau să îmi cumpăr un apartament cu două camere în Bucureşti, însă caut un complex rezidenţial care să aibă aproape mijloace de transport, spaţii verzi, magazine, dar şi un teren de sport sau o zonă unde să pot face mişcare. Este destul de greu să mă încadrez în buget şi să am toate aceste facilităţi. Am găsit foarte puţine complexuri care să aibă şi zonă dedicată sportului, iar cele care au sunt destul de scumpe“, spune Andrei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)