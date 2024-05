„M-am întâlnit cu Pedro Sánchez, premierul Spaniei, și pot să vă spun că va veni în iulie la București pentru a semna acordul prin care românii stabiliți în Spania vor putea avea dublă cetățenie. Este un semn de respect pe care prietenul meu, Pedro Sánchez, după aproape doi ani de zile de când construim acest lucru, îl aduce celei de-a doua comunități ca mărime din Spania. Doar Franța și Portugalia mai au astfel de acorduri cu Spania și mă bucur că românii vor avea acces la locurile de muncă mai bine plătite fără să fie nevoiți să mai renunțe la cetățenia română”, a declarat Ciolacu.

De asemenea, premierul a anunțat că s-a întâlnit cu președintele Consiliului de Miniștri, Giorgia Meloni, premierul Italiei: „Pot să vă spun că recunoașterea Bisericii Ortodoxe drept cult recunoscut de statul italian este pe ultima sută de metri. Denumirea juridică, și sunt ferm convins că toți cei din Italia o cunosc, este Intesa”.

Cât despre întâlnirea cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, Ciolacu a spus că au lucrat foarte bine împreună pentru protejarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru muncitorii români, mai ales cei sezonieri.

„M-am întâlnit cu doamna Maia Sandu, președintele Moldovei, și cu președintele Zelenski, și am reușit să eliminăm în aceste două țări conceptul aberant și sovietic de limbă moldovenească. Toți românii, toți românii din Republica Moldova și Ucraina vorbesc astăzi o singură limbă, iar aceea este limba română. Și sunt foarte mândru de acest lucru. M-am întâlnit chiar săptămâna aceasta președintele Turciei, cu domnul Erdoğan, și am reușit ca românii ce doresc să călătorească în Turcia să o poată face doar cu buletinul, nefiind nevoie de pașapoarte”, a adăugat prim-ministrul.

Ciolacu a menționat că cea mai mare realizare va fi în acest an, când România va adera complet la Spațiul Schengen: „Știți foarte bine calvarul pe care trebuie să-l îndurați an de an la graniță când vreți să vă întoarceți acasă de sărbători. Eu consider că aceasta este o umilință, iar românii nu au niciun motiv pentru care să fie umiliți și să nu primească ce li se cuvine. Anul trecut am deschis un proces ireversibil prin aderarea aeriană și maritimă, dar anul acesta trebuie să facem dreptate până la capăt și să intrăm și cu granițele terestre. Așa este normal și vă asigur în această seară că acest Guvern va face acest lucru, la fel cum vom face dreptate și în ceea ce privește vizele pentru Statele Unite. Sunt convins că toate discuțiile pe care le-am avut cu oficialii americani și tot efortul făcut de statul român, dar mai ales tot efortul făcut de către români, vor duce în acest an la o decizie de eliminare a vizei”.

(sursa: Mediafax)