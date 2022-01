Românii vor să se odihnească mai mult în acest an, după un 2021 dificil

Anul acesta, sunt 15 zile libere legale, dintre care 9 sunt în cursul săptămânii. Pentru a câștiga mai mult timp pentru recreere, 55% dintre angajații care beneficiază de zile libere cu ocazia sărbătorilor legale au declarat că își vor lua zile libere suplimentare, acolo unde se poate, pentru a face punte cu weekend-ul.

Peste 39% dintre angajați au în plan să folosească zilele libere legal din acest an pentru relaxare, iar alți 12% vor profita să rezolve diferite probleme personale sau administrative de care nu se pot ocupa în zilele de lucru. Doar 18% au spus că sunt nevoiți să lucreze și în acele zile.

În 2021, doar jumătate dintre români și-au folosit integral zilele de concediu, mai arată sondajul BestJobs. Dintre cei care au rămas cu zile de concediu nefolosite, 20% mai au sub 5 zile, iar 16% între 6 și 10 zile. 3% dintre ei plănuiesc să ia banii pe ele, iar alți 3% nu au încă niciun plan pentru acestea. Totodată, 61% dintre angajați plănuiesc să își ia anul acesta toate zilele de concediu, 9% au de gând să mai păstreze din ele, în timp ce 30% nu și-au făcut încă planuri de concediu.

„2021 a fost greu pentru cei mai mulți dintre angajați, fiind un an în care economia a revenit puternic spre nivelul de dinainte de pandemie, după un 2020 foarte complicat pentru toată lumea. În plus, pe fondul restricțiilor generate de pandemia COVID-19 și al incertitudinilor privind cerințele de călătorie, anul trecut, mulți angajați au preferat să muncească mai mult și să nu-și ia toate zilele liber. Odihna este însă esențială pentru sănătate, iar un ritm foarte intens de lucru nu poate fi menținut mult timp fără efecte negative în ceea ce privește sănătatea fizică și psihică”, spune Ana Vișian, Marketing Manager BestJobs România.

Nevoia de relaxare se simte clar în acest an, în contextul în care 42% dintre români au declarat că își vor lua cel puțin 10 zile legate pentru concediul din acest an, iar 40% vor uni între 5 și 10 zile. În plus, doar 3% spun că își vor lua mai puțin de 5 zile.

Totodată, cei mai mulți dintre români (76%) plănuiesc să își rezerve cele mai multe zile de concediu pentru perioada verii, 9% în perioada sărbătorilor, iar 6% preferă să își ia mai puține, dar mai des. Problema unui volum mare de muncă rămâne încă prezentă, în condițiile în care 42% nu sunt siguri dacă volumul de muncă le va permite să își ia concediul dorit.

În ceea ce privește restricțiile din partea angajatorului, 45% dintre angajați vor avea în vedere să nu își ia concediu în aceeași perioadă cu colegii din echipă sau de pe proiect, 21% vor trebui să fie atenți la perioada în care își iau zilele libere, iar 9% vor avea grijă la durata concediului.

Sondajul BestJobs a fost realizat în perioada 7-20 ianuarie 2022, pe un eșantion de 761 de utilizatori de internet.

(sursa: Mediafax)