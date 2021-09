Romgaz vrea să contracteze 1,6 mld. lei de la bănci pentru tranzacţia cu Exxon

Romgaz sediu sigla

Romgaz (simbol bursier SNG), a anunţat joi la BVB că a demarat o procedură neagajantă în vederea obţinerii de oferte de finanţare în valoare de 1,6 miliarde lei în echivalent euro de pe piaţa bancară pentru a cumpăra de la ExxonMobil participaţia din proiectul de gaze cu OMV Petrom din Marea Neagră.

“În contextul negocierilor exclusive cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. cu privire la achiziţia tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, eveniment care a fost făcut public în trecut, S.N.G.N. Romgaz SA a demarat o procedură neangajantă pentru S.N.G.N. Romgaz SA în vederea obţinerii de oferte de finanţare în valoare de 1,6 miliarde lei în echivalent Euro în vederea acoperirii unei părţi din preţul tranzacţiei de achiziţie menţionate şi de capital curent al S.N.G.N Romgaz SA”, se arată într-un raport al companiei publicat la BVB.

Conform unor surse din piaţă, Romgaz ar trebui să plătească în jur de 1 miliard de dolari/euro (peste 4,2/4,9 miliarde de lei) pentru 50% din proiectul din Marea Neagră. Suma de 1,6 mld. lei reprezintă circa 323,4 mil. euro, potrivit calculelor ZF.

Cea mai mare companie de stat listată la bursa românească avea la jumătatea anului în bilanţ 3,2 mld. lei în titluri de stat şi depozite bancare, echivalentul a 650 mil. euro şi de aceea are nevoie de un împrumut pentru a finanţa tranzacţia cu americanii de la Exxon.

Contractarea finanţării pentru care Romgaz se află în proces de obţinere şi evaluare de oferte din partea băncilor este condiţionată de finalizarea negocierii cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. a tranzacţiei cu privire la achiziţia tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, de aprobarea tranzacţiei de către Adunarea Generală a Acţionarilor Romgaz şi semnarea documentelor tranzacţiei, respectiv de aprobarea contractării împrumutului bancar de către AGA.

Preţul oferit de către Romgaz pentru achiziţia tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited este confidenţial, acesta fiind condiţionat de finalizarea negocierilor documentelor tranzacţiei, aprobarea încheierii tranzacţiei de către Adunarea Generala a Acţionarilor, semnarea documentelor în conformitate cu prevederile legale şi statutare, de obţinerea aprobărilor corporative de către ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. şi de îndeplinirea condiţiilor contractuale şi va fi adus la cunoştinţa acţionarilor la data convocării Adunării Generale a Acţionarilor, menţionează compania de stat.

Exxon vrea să se retragă din proiectul de gaze din Marea Neagră, iar autorităţile române, prin ministrul energiei Virgil Popescu au dus discuţiile astfel încât Romgaz să cumpere participaţia americanilor.

OMV Petrom, unde statul mai are 20% din acţiuni, a rămas în deal şi va conduce proiectul după plecarea americanilor. Proiectul necesită investiţii de câteva miliarde de euro şi 2-3 ani pentru a aduce gazul în reţea astfel încât să fie vândut.

Proiectul de gaze din Marea Neagră este blocat pentru că modificările la legislaţia off-shore sunt blocate în Parlament.

Romgaz are 13,5 mld. lei capitalizare. Acţiunile SN înregistrează o creştere de 24,6% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 410 mil. lei, arată datele BVB.

Compania şi-a diminuat profitul net cu 5% în S1/2021 faţă de S1/2020, la circa 762 mil. lei, în timp ce afacerile au urcat cu 2,6% în aceeaşi perioadă, la 2,25 mld. lei. Declinul rezultatului net a fost determinat de majorarea preţului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care a avut un efect net negativ asupra rezultatului primului semestru de 70,8 mil. lei, dar şi de impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale care a fost mai mic cu 61,09 mil. lei faţă de S1/2020.

(sursa: Mediafax)