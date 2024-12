MAE: „Rusia foloseşte spaţiul de comunicare ca pe un instrument de război hibrid. Ne aşteptăm să continue!”

El a reacţionat, în noaptea de luni spre marţi, pe X, la un mesaj publicat pe aceeaşi platformă de un cont atribuit lui Aleksandr Dughin.



"Atât de previzibil! Având în vedere că românii au celebrat recent Marea Unire, ieri, ne amintim că Rusia nu a recunoscut această Unire. A făcut acest lucru cu resentimente, ca rezultat al voinţei suverane a României şi a presiunii puterilor occidentale. Aceeaşi voinţă va face ca Rusia să eşueze din nou", a scris purtătorul de cuvânt al MAE, pe X.



Potrivit lui Ţărnea, contul pe platforma X unde a fost publicată postarea la care a reacţionat "este cunoscut ca fiind folosit pentru propagandă şi dezinformare rusească şi este activ de mult timp".



"Este irelevant dacă acesta aparţine sau nu lui Dughin, pentru că Aleksandr Dughin nu are oricum nicio calitate oficială, în consecinţă, practic, tot ce spune este o formă de trolling. În mod normal, la Ministerul de Externe ignorăm acest tip de postări, nu reacţionăm la acestea, dar postarea de ieri a devenit virală, a fost postată masiv în media şi în social media din România şi atunci reacţia mea a vizat, în primul rând, acest aspect şi nu pe Dughin, ale cărui afirmaţii nu au nicio autoritate sau semnificaţie", a detaliat Andrei Ţărnea.



El a menţionat că reacţia MAE este un răspuns de fond.



"Am folosit, pur şi simplu, ocazia să amintim că Rusia, în multiplele sale declinări istorice moderne, a încercat sistematic şi persistent să limiteze suveranitatea României şi a românilor. Acest lucru l-a făcut şi la Marea Unire, nerecunoscând actul istoric suveran al poporului român. A trebuit să vină pacea de la 1919 şi presiunea cumulată a voinţei populare româneşti şi a sprijinului ţărilor occidentale pentru ca Rusia să recunoască România. În consecinţă, acesta este mecanismul. Am folosit, pur şi simplu, viralizarea acestui mesaj şi interesul public suscitat de el pentru a răspunde pe o chestiune de fond şi nu lui Dughin", a explicat Ţărnea.



Purtătorul de cuvânt al MAE a afirmat că Rusia duce şi va continua să ducă o campanie de "intoxicare" şi "dezinformare".



"Rusia foloseşte spaţiul de comunicare ca pe un instrument de război hibrid, fie că ia forma propagandei sau a dezinformării. Am văzut acest lucru după 2014 şi prima invazie şi anexare ilegală de teritorii ale unui vecin suveran, Ucraina, dar vedem mai ales după februarie 2022 o creştere exponenţială a acestui tip de activităţi şi, mai ales, o fuzionare între activităţile de comunicare publică oficială, cele ale media din Federaţia Rusă şi ale canalelor neoficiale de dezinformare şi propagandă. În consecinţă, ne aşteptăm ca această epidemie de intoxicare şi de dezinformare să continue", a arătat Andrei Ţărnea.



''Unde pot fugi elita democraţilor şi woke-iştii (progresiştii - n.r.) din SUA? Canada? Trudeau a fost recent la Mar-o-Lago (sic!). Israel? Există un război. Londra, Paris, Dubai? Exact acolo unde au fugit liberalii ruşi. Sau Moldova? Aceasta va fi în curând parte a României. Dar România va fi parte a Rusiei'', este mesajul postat pe X.



Pe contul respectiv, @Agdchan, apar numele şi fotografia lui Aleksandr Dughin.

