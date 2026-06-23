Recomandările salvatorilor montani pentru tratarea corectă a unei mușcături de viperă

Potrivit Salvamont România, manifestările clinice ale mușcăturii de viperă depind de mai mulți factori.

Printre aceștia, se numără cantitatea de venin injectat, localizarea mușcăturii, starea de sănătate a victimei.

Veninul poate să ducă la apariția unor efecte atât locale, cât și sistemice (ale întregului organism). Acestea pot fi urmate rareori de deces, decesele survenind în special la copii (din cauza unei doze mai mari de venin raportat la greutate) și la vârstnici.

Semne și simptome ale mușcăturii de viperă:

- locale: urme ale mușcăturii, edem ("umflare") local, flictene (vezicule) hemoragice;

- sistemice (generale): febră, transpirații, greață, vărsături, dureri abdominale, diaree, lipotimie („leșin”), dificultăți de respirație, durere toracică, convulsii, comă, alte manifestări neurologice, hemoragii, urticarie, șoc anafilactic (edem al feței, limbii, căilor aeriene, dificultăți de respirație, șoc - tensiune arterială prăbușita, puls periferic nepalpabil).

Clasificarea muscaturilor de vipera dupa gradul de toxicitate

Gradul 0 (fără reacție toxică) - urme ale mușcăturii, fără edem ("umflare") local;

Gradul 1 (reacție toxică minimă) - edem ("umflare" ) local în jurul mușcăturii, fără reacție sistemică;

Gradul 2 (reacție toxică moderată) - edem al iîtregului membru mușcat, reacție sistemică minimă (vaărsături, hipotensiune arterială tranzitorie);

Gradul 3 (reacție toxică severă) - edem care se extinde rapid spre trunchi, stare de șoc, hemoragii sau alte reacții sistemice.

Măsuri de prim ajutor

- Liniștirea pacientului, evitarea mobilizării inutile a acestuia; acesta va fi așezat întins pe spate (sau in poziție laterală de siguranță, dacă este inconștient ) într-un loc sigur, la adăpost de un eventual alt atac al șarpelui;

- Apelarea Numărului Unic de Urgență 112 sau a Dispeceratului Național Salvamont - 0372126668, pentru a anunța evenimentul și a oferi detalii asupra stării victimei și a localizării acesteia (eventual coordonate GPS);

- Se curăță plaga cu apă oxigenată sau cu apă curată;

- Se scot eventualele inele, brățări sau altele asemenea de la nivelul membrului mușcat, deoarece în caz de apariție a edemului, înlaturarea lor va fi foarte dificilă, iar acestea vor acționa ca un garou;

- Proximal de plaga mușcată se aplica un pansament cu o fașă elastică, pentru a încetini diseminarea veninului pe cale limfatică. Bandajul elastic se scoate numai la spital, după administrarea serului antiviperin (dacă acesta este indicat).

- Bandajul nu trebuie aplicat prea strâns, pentru a nu împiedica circulația sanguină arteriala, cât „să se poata introduce un deget sub bandaj”;

Nu se practică incizii sau „cauterizări” la nivelul musșcăturii. Nu se „stoarce” plaga. Nu se recomandă aplicarea de gheață sau garou. Nu se aplică diverse substanțe sau curent electric la nivelul plăgii. Nu se încearcă capturarea șarpelui. Nu se recomandă utilizarea dispozitivelor de aspirație a veninului. Nu se aspiră veninul cu gura;

Membrul mușcat se imobilizeaza într-o atelă, pentru a împiedica contracțiile musculare care favorizează circulația limfatică; membrul respectiv va fi menținut în poziție neutra sau mai jos decât nivelul cordului și nu mai sus decât acesta;

Șocul anafilactic se tratează de urgență prin administrarea de Adrenalină, existând in farmacii sisteme de auto-injectare cu Adrenalina (Anapen, Epipen) intramuscular, acestea putând fi incluse în baremul trusei de prim - ajutor (dacă persoana se cunoaște cu alergii severe). Pe lângă administrarea de Adrenalină este utilă și administrarea de antihistaminice (acestea pot fi administrate și in reacțiile anafilactice mai ușoare, iar Adrenalina se administrează doar in formele severe - șoc anafilactic);

În caz de instalare a stopului cardio-respirator, se aplică manevre de resuscitare cardio-pulmonare;

Pacientul va fi transportat la spital pe targă, evitându-se mobilizarea acestuia (pacientul nu va umbla).

Serul antiviperin se va administra doar la spital, dacă gradul de toxicitate este moderat-sever.

(sursa: Mediafax)