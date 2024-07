Şapte persoane urmărite la nivel internaţional - aduse în ţară în 25 şi 26 iulie

Conform sursei citate, o persoană de 31 de ani, din Galaţi, urmărită internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, cu un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani şi 3 luni, a fost adusă joi în ţară din Marea Britanie.



De asemenea, la aceeaşi dată, un bărbat de 33 de ani, din Bucureşti, a fost escortat din Italia, fiind urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.



Vineri a fost adus în ţară din Italia un bărbat, de 43 de ani, din Galaţi, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni rutiere, având un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 1 an şi 10 luni.



La aceeaşi dată, un alt bărbat, de 30 de ani, din Maramureş, a fost adus tot din Italia, fiind urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni rutiere şi condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare.



Un bărbat, de 37 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, având un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 1 an şi 6 luni, a fost adus din Marea Britanie, iar alţi doi bărbaţi, de 21 de ani, respectiv 30 ani, din Iaşi, urmăriţi internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni de trafic de droguri, au fost aduşi din Olanda.



Persoanele în cauză au fost încarcerate, în vederea executării mandatelor.

AGERPRES