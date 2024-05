Scandal pe sistemul Patriot pentru Ucraina: Președintele și premierul se cam calcă pe picioare

„Ucraina are nevoie de ajutor. Cred că orice om care nu-și dorește să trăiască în dictatura lui Putin știe și el asta. dar ce face România să ajute? Păi nu prea ne e clar. La noi președintele și premierul se cam calcă pe picioare și nu știe stânga ce face dreapta sau pur și simplu îi ia gura pe dinainte. Am auzit cu toții că Ucraina are nevoie de rachete Patriot. Dar ce spune România? Păi nu prea știm. Aflat în SUA, președintele Iohannis a spus săptămâna trecută că e deschis la discuții pentru asta. Cinci zile mai târziu, Marcel Ciolacu susține, încă, că ministrul Apărării are rețineri mari, că nu au discutat în CSAT”, spune, într-un mesaj pestat pe platforma X, Bogdan Rodeanu.

El amintește și de poziția lui Nicolae Ciucă.

„Dar ce spune generalul Ciucă, al doilea om în stat? Că nu poate să spună. În vreme ce conducerea actuală al României este mai haotică decât oricând, să nu uităm că am cumpărat aceste sisteme antiaeriene Patriot să ne apărăm de cei care atacă în aceste momente Ucraina. Dar dacă Ucraina va fi înfrântă, nu va mai fi pace nicăieri în Europa și nici măcar în România. Iar noi vom fi printre primele țări amenințate de Putin și de acoliții lui. Trebuie să înțeleagă asta și președintele României și prim-ministrul. Problema Patriot și a altor ajutoare pentru Ucraina e că nu implică nici vacanțe exotice și nici făină pentru covrigi. Astea sunt problemele lor. Poate că de asta îi e greu lui Iohannis și lui Ciolacu să gestioneze public această chestiune. E un război în care ucrainenii luptă. Și câtă vreme ei luptă, nu luptăm noi”, adaugă deputatul Rodeanu.

Bogdan Rodeanu afirmă că „evident că nu putem sprijini, poate, Ucraina cu un sistem Patriot deja operațional, dar o putem face cu echipamentele care urmează să fie instalate”.

„Opțiunile noastre sunt lare - îi lăsăm pe ucraineni singuri, iar rușii vor ajunge la Dunăre, poate la 10 km de galați sau 2 km de Tulcea. Și atunci vom avea nevoie de mult mai mult decât de sistemele Patriot. Sau putem să ajutăm Ucraina, astfel încât rușii să rămână la peste 1.000 de km distanță de noi. Dacă Ucraina e înfrântă, atunci nu va mai fi pace nici în Europa și nici în România. Vrem să apărăm România? Atunci trebuie să sprijinim acum, direct, Ucraina”, încheie Rodeanu.

(sursa: Mediafax)