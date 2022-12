Un patron de restaurant a anunțat că nu mai acceptă cardurile de la băncile austriece și nu mai comercializează produse din Austria

„Dragi clienti ai restaurantului La Pirati ,din data de 09.12.2022

In urma votului Austriei împotriva Țarii noastre de a intra in spatiul Schengen, posesorii de Carduri la banca raiffeisen nu vor mai putea plati in locația noastră , nu vom mai comercializa spre vânzare :

Red Bull

Cafea Julius meinl

Cafeaua la noi va fi gratis in baza bonului care face dovada alimentarii de la Benzinaria Rompetrol,” este anunțul postat pe pagina de Facebook a restaurantului La Pirați din Mangalia

Anunțul de pe Facebook a suscitat un interes crescut și au fost sute de comentarii legate de el.

- „Bravo patronului!.....asta, da, barbat”

- „Felicitari pentru initiativa!!! Frumos ar fi sa va urmam toti initiativa!!!”

- „Tare schema de marketing, desi ideea e tampita rau (tot romanul sufera, de fapt). Felicitari pt idee!”

- „Felicitări!! Aveți cojones !!”

- „Asa ar trebui sa procedam fiecare dintre noi , sa boicotat toate produsele austriece .Sa demonstram ca suntem o națiune unita .”

- „Bravo vouă!!! Cu asta nici nu sărăciți, nici nu vă îmbogățiți dar măcar le arătați că voi puteți merge și fără produsele lor! Mulți ar trebui să ia exemplu de la voi.”

- „Consiliul Concurenței știe de această… inițiativă?”

- „Felicitări! Poate e un gest mic, insignifiant pt ei. Dar chiar și marea e formata din picături. Dacă noi toți, romanii, am fii uniți (dacă n-am mai avea ,,mila pt străini și ura pt ai lui"-vorba lui Vieru), poate n-am mai fi Cenușăreasa Europei.”

- „Bravo tată, hai ca se poate. DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE!”

- „Superb.Respect pentru implicare. Sper că românii să se trezească. Nu avem nevoie de politicieni sa boicotam afacerile austriecilor pe teritoriul românesc.”