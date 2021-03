„Școala Regală” primește sprijin de la Royal Academy of Music din Londra, informează, duminică seara, primarul Clotilde Armand.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis, duminică, faptul că după mesajul de susținere al lui Alexandru Tomescu mai multe personalități din lumea artistică au scris și oferă sprijinul în proiectul „Școlii regale”.

„Am primit o scrisoare de la renumitul violonist Remus Azoiţei prin care acesta susține noua Școala Regală. Pentru cine nu știe: Remus Azoiţei este profesor de vioară la Royal Academy of Music. A fost numit profesor de vioară al Royal Academy of Music în anul 2001, la acel moment fiind cel mai tânăr profesor de vioară din întreaga istorie de 200 ani a Academiei. În 2007, el a pus bazele Societăţii Enescu din Londra. A concertat în săli prestigioase cum ar fi Carnegie Hall in New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot Paris, Konzerthaus Berlin, St-Martin-in-the-Fields şi Wigmore Hall în Londra, Teatro La Fenice Veneţia, Auditorio Nacional Madrid sau Konzerthaus Viena, apărând de asemeni în festivalurile muzicale de la Tokyo, Cambridge, Londra, Berlin, Heidelberg şi Santander, între altele. A colaborat cu artişti renumiţi printre care se numără Lawrence Foster, David Geringas, Gérard Caussé, Michael Sanderling sau Adrian Brendel, fiind de asemeni solist al unor ansambluri de prestigiu precum Berlin Kammer Orchestre, Orchestre Nationale de Belgique, Philharmonic Chamber Orchestra of London sau Orchestre Philarmonique de Radio France”, scrie primarul Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebok.

Școala Regală revine pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din data de 23 martie 2021, anunță Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 pe Facebook, care precizează că noua unitate de învățământ va fi înființată de Primăria Sectorului 1 în zona Casa Presei Libere.

(sursa: Mediafax)