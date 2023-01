Scrisoare deschisă a sindicaliștilor de la Șantierul Naval Mangalia către Ministerul Economiei

Potrivit documentului trimis Ministerul Economiei, care deține o participație majoritară la șantierul naval, situația la nivelul societății DSMa nu s-a îmbunătățit ci dimpotrivă, la acest moment, tensiunile dintre angajați și conducerea operativă a societății DSMa au ajuns la cote înalte.

Astfel, începând din data de 4 ianuarie au loc zilnic proteste spontane ale salariaților în fața pavilionului administrativ, în timpul pauzei de masă.

„Unul dintre motivele nemulțumirilor și ingrijorărilor salariaților au legatură cu intenția Directoratului DSMa de restructurare a forței de muncă și a posturilor. Chiar dacă imediat după protestul din luna decembrie 2022 ni s-a comunicat că s-a amânat luarea unei decizii în acest sens, salariații sunt conștienți că în orice moment se poate reveni asupra acelei decizii și asta le amplifică starea de incertitudine privind siguranța locurilor de muncă și a perspectivelor acestei societăți”, se arată în scrisoare.

Conform acesteia, riscul de faliment este major având în vedere rezultatele financiare negative ale societății DSMa și solicitarea deschiderii procedurii de insolvență în instanță de către un creditor.

De asemenea, salariații sunt extrem de nemulțumiți și de faptul că la finalul anului 2022, administrația a acordat „în mod arbitrar și netransparent un bonus preferențial doar unui anumit număr de salariați fără să facă nicio informare în prealabil despre această decizie și fără să existe criterii”.

„Deși în cadrul negocierilor colective din luna decembrie 2022 Administrația a invocat faptul că din cauza rezultatelor financiare negative ale DSMa cât și a numărului scăzut de comenzi nu poate acorda o creștere salarială corelată cu nivelul inflatiei și că nu poate acorda nici 1 leu în plus față de propunerea de majorare de 100 lei, totuși a acordat unilateral bonusuri în valoare de ~2340 lei net, respective 4000 lei brut, doar unui anumit număr de salariați fără să ne informeze despre această decizie, despre care am aflat de la salariați și ulterior am solicitat Directoratului prin adresa nr. 36 din 22.12.2022 sa ne comunice detalii, însă până la acest moment nu am primit un răspuns”, arată Sindicatul Liber Navalistul.

„Directoratul DSMa are în continuare o atitudine negativă și ostilă față de reprezentanții salariaților (sindicat), ignorând prevederile legale și ale contractului colectiv de muncă, refuzând în mod repetat să negocieze neprezentându-se la convocările Comisiei Paritare, motiv pentru care ne-am adresat instanței. Mai mult decât atât, salariații sunt nemulțumiți cu privire la faptul că în Comisia Paritara convocată în vederea modificării contractului colectiv de muncă discuțiile au fost întrerupte abrupt de către conducerea societății, iar Administrația DSMa evită reluarea negocierilor invocând anumite motive pentru care de fapt tergiversează finalizarea negocierilor, în condițiile în care neacordându-se o creștere salarială corelată cu rata inflației puterea de cumpărare a salariaților a scăzut și continuă să scadă”, se mai arată în scrisoare.

„Conducerea operativă a DSMa aplică o politică de personal distructivă pentru societate, realizând recrutarea de personal din cadrul angajaților proprii ai societății DSMa cărora le propun să accepte încetarea raporturilor de muncă cu acordul părților și angajarea la Damen Workforce România SRL, o altă societate la care statul român nu deține acțiuni, acționar unic fiind Șantierul Naval Damen Galați SA (deține 100% din pachetul de acțiuni) iar beneficiar este DAMEN OTC HOLDING B.V”, mai arată sindicaliștii.

Aceștia îi cer ministrul Economiei Florin Spătaru să stopeze „intenția manifestată de compania olandeză Damen de a menține societatea DSMa pe panta descendentă de asasinare economică și externalizare a tot ceea ce ar putea reprezenta activități profitabile, astfel cum s-a întâmplat și în trecut”.

