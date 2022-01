Se înfiinţează noi centre de recoltare a probelor biologice în Capitala

Având în vedere raportul serviciului de Ambulanță al Municipiului București și județului Ilfov (SABIF), care informează despre creșterea rapidă a solicitărilor pentru testarea la domiciliu a pacienților care prezintă simptome de infecție respiratorie, compatibile cu infecția cu SARS CoV-2 și care a dus la întârzieri care depășesc 72 de ore, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a organizat sâmbătă o serie de teleconferințe cu secretarii de stat responsabili din Ministerul Sănătății, cu direcțiile de sănătate publică, managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov -SABIF și managerii spitalelor din București și Ilfov.

În momentul de față call-center-ul de la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) înregistrează peste 2000 de solicitari pentru circa 6000 de persoane potențial infectate cu SARS Cov-2. Pentru scurtarea timpului de așteptare și pentru a asigura accesul rapid la serviciile medicale ale pacienților COVID-19, Ministerul Sănătății a decis, împreună cu Direcția de Sănătate Publică a municipiului București DSPMB, să înființeze centre de recoltare a probelor biologice de la pacienții simptomatici la mai multe spitale din municipiul București și județul Ilfov.

Pacienții cu forme ușoare de boală vor fi îndrumați, dacă se pot deplasa cu mijloace de transport proprii, către aceste centre de către operatorii de la call-center-ul DSPMB, unde li se vor recolta probe biologice, după care se întorc la domiciliu, iar ulterior li se va comunica rezultatul de către directia de sanatate publica. Pentru pacienții nedeplasabili sau cei care solicită în mod expres testare la domiciliu, SABIF va asigura în continuare prelevarea probelor biologice și acordarea asistenței medicale.

Numărul de telefon al call-center-ului DSPMB este 021 9462.

Lista spitalelor din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov care au centre de recoltare a probelor biologice pentru diagnosticul infectiei cu SARS CoV-2 si programul de functionare a acestora:

Începand din data de 23.01.2022

1. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI: CALEA FLOREASCA NR. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI, orar 13:00 - 20:00

2. SPITALUL CLINIC FILANTROPIA: BULEVARDUL ION MIHALACHE NR. 11-13, SECTOR 1, BUCUREȘTI, orar 13.00 – 22.00

3. SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA CALEA GRIVITEI NR. 4 - CORP B - INTRARE PRIN CURTEA INTERIOARA, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar 08:00-20:00

4. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL" DR. CAROL DAVILA" CALEA PLEVNEI 134, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar 08:00-19:00

5. SPITALUL CLINIC CF2 BULEVARDUL MĂRĂȘTI NR. 63, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar NON STOP

6. SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU BD.BASARABIA, NR.21, SECTOR 2, BUCURESTI 09.00 - 20.00

7. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI / INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI, SOS FUNDENI, NR 258, INTRAREA SPORTULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI 08.00 - 20. 00

8. SPITAL MAI "PROF. DR. D. GEROTA "SOS.VASILE VASILIEVICI STROIESCU, NR 20-31, SECTOR 2, BUCUREȘTI orar 10.00 - 20.00

9. SPITAL CLINIC "NICOLAE MALAXA" SOS.VERGULUI NR. 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI, orar 08.00 - 19.00

10. CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "ION STOIA" STR. I.L. CARAGIALE NR. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI orar 08:00 - 18:00

11. "SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. STEFAN" SOS. STEFAN CEL MARE NR. 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI orar NON STOP

12. INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE ”PROF. DR. MATEI BALS”, STR. DR. CALISTRAT GROZOVICI NR. 1, SECTOR 2, BUCURESTI, orar NON STOP

13. SPITALUL CLINIC COLȚEA /POLICLINICA VITAN CALEA DUDEȘTI 104-122, SECTOR 3, BUCUREȘTI orar 08:00 - 20:00

14. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES BUCURESTI SOS MIHAI BRAVU NR. 281, SECTOR 3, BUCUREȘTI orar 08:00 - 22:00

15. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA SOS. BERCENI NR. 10, SECTOR 4, BUCURESTI 08:00-20:00

16. SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE" SOS. PANDURI 20, SECTOR 5, BUCUREȘTI, INTRAREA PENTRU CENTRU SE VA FACE PRIN STRADA ALEXANDRU VITZU orar 08.00 – 20.00

17. INSTITUTUL PNEUMOLOGIE ”MARIUS NASTA” SOS.VIILOR 90, SECTOR 5, BUCUREȘTI orar 08.00 - 20.00

18. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 169, BUCURESTI, SECTOR 6, BUCURESTI, orar NON STOP

19. SPITALUL MILITAR DE CAMPANIE DE NIVEL ROL2 COVID-19 (ANA ASLAN) STR. VALEA PASĂREA, ORAȘ OTOPENI, JUDEȚUL ILFOV orar 08:00-19:00

20. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV – BUL. BASARABIA 49-51, SECTOR 2, BUCURESTI, ORAR 07.00 -19.00

Începand din data de 25.01.2022

21. SPITALUL CLINIC SF. MARIA, BDUL ION MIHALACHE 37-39, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar 08:00 - 20:00

22. SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING / AMBULATORIU DE SPECIALITATE GARA DE NORD, PIAȚA GĂRII DE NORD NR. 1-3, SECTOR 1, BUCUREȘTI orar L-V : 07.00 -15.00

23. SPIT. CL. SF. PANTELIMON, SOS. PANTELIMON 340-342, SECTOR 2, BUCUREȘTI orar 08.00-16.00, incepand din 26.01.2022

24. SPITALUL CLINIC COLENTINA STR. DR. GROZOVICI NR 2-8 - PAVILION EXTERN STB CORP C, ET 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI, orar L -V 07.00 – 15.00

25. SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 41 - CONTAINER CURTE, SECTOR 3, BUCUREȘTI, orar 8.00 -15.00

26. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ”PROF. DR. PANAIT SIRBU” - CAMERA DE GARDA STRADA BOISOARA NR. 5, SECTOR 6, BUCUREȘTI, orar NON STOP

27. C.E.T.T.T. SF. STELIAN, STR. CRISTIAN PASCAL NR. 25-27, SECTOR 6, BUCUREȘTI orar 08:00 - 18:00

28. SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUFTEA, STR. STUDIOULUI NR. 5, ORAȘ BUFTEA, JUDEȚUL ILFOV, orar L-V: 08:00 - 20:00