Sectorul 2 a recuperat patru hectare pentru reîntregirea Parcului Plumbuita. Primăria vizează recuperarea altor 30 de ha

Valoarea achiziţiei se ridică la 4.325.000 de euro, ceea ce presupune un preţ de 104,66 euro/mp.



În cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de primarul general, Nicuşor Dan, dar şi de lideri ai USR, PMP şi Forţa Dreptei, Radu Mihaiu a precizat că existase riscul ca terenul respectiv să devină construibil, în condiţiile în care proprietarii câştigaseră în primă instanţă dreptul de a edifica pe acest spaţiu.



"De săptămâna aceasta, toată această zonă este a Municipiului Bucureşti, este a bucureştenilor şi va rămâne spaţiu verde pentru multe, multe generaţii. (...) A fost unul dintre lucrurile pe care le-am urmărit de la începutul mandatului. Când administraţia trecută plătea aproape 50 de milioane de euro pentru patru hectare de spaţiu verde, se punea întrebarea legitimă dacă acesta este modul în care recuperăm spaţiul verde pentru bucureşteni. Şi mulţi şi-au pus întrebarea dacă nu cumva este foarte scump şi dacă Bucureştiul îşi permite astfel de sume. Azi am demonstrat însă că nu e nevoie să plăteşti sume atât de mari, pentru că am cumpărat patru hectare de spaţiu verde cu o sumă de zece ori mai mică decât s-a întâmplat în administraţia trecută. S-au plătit puţin peste patru milioane de euro pentru patru hectare de spaţiu verde", a explicat primarul.



El a menţionat că, potrivit unor statistici, bucureştenii beneficiază de 23 de metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor, dar există şi cercetări care indică o valoare mult mai mică, de 9 metri pătraţi pe locuitor. Diferenţa este dată de spaţiile verzi aflate în proprietate privată. Radu Mihaiu a precizat însă că parcurile reprezintă o responsabilitate a administraţiei publice locale.



Edilul a invocat şi datele recensământului recent, conform căruia 170.000 de bucureşteni au decis să plece din Capitală, pe parcursul ultimilor zece ani. El a pus acest lucru pe seama faptul că în Bucureşti calitatea vieţii a scăzut, inclusiv ca urmare a diminuării spaţiilor verzi.



În aceasta primăvară va fi demarat un proces de modernizare a Parcului Plumbuita, care este cel mai mare din Sectorul 2. Acesta totalizează 20 de hectare de spaţiu verde, fiind format din Parcurile Plumbuita I şi II şi Insula Plumbuita. Procesul de modernizare va fi extins şi va îngloba şi cele patru hectare răscumpărate, ce măresc parcul cu 20%.



"Avem pentru Parcul Plumbuita un proiect de 80 de milioane de lei, pe care o să îl depunem pentru fonduri europene la New European Bauhaus. Este o linie de finanţare lansată de Comisia Europeană. Sunt foarte încrezător că vom câştiga aceşti bani europeni şi vom amenaja Parcul Plumbuita, integrând şi partea pe care tocmai am achiziţionat-o, pentru că e un parc cu foarte multă tradiţie. Este cel mai mare parc din Sectorul 2 şi, din păcate, prea puţine bucăţi din acest parc sunt folosite. Este şi rupt în două, avem Parcul Plumbuita I, Parcul Plumbuita II, din nişte motive absolut birocratice. Vom încerca să le integrăm", a precizat primarul Sectorului 2.



Mihaiu a mai spus că Primăria Sectorului 2 vizează şi recuperarea altor spaţii verzi, după ce multe suprafeţe au fost retrocedate.



"Avem în acest moment în lucru, pe lângă această bucată de parc, mai avem de recuperat peste 30 de hectare de spaţiu verde. Fie că vorbim de Parcul de la Valea Saulei; fie că vorbim de Parcul Moroeni, din Cartierul Creangă, care nu are niciun pic de spaţiu verde; fie că vorbim despre menajeria Circului, pentru care am depus documentaţie să o recuperăm; fie că vorbim de o bucată din Parcul Verdi - pentru că atunci când mandatul trecut a fost expropriat terenul, s-a expropriat numai pe prietenii şi nu au fost expropriaţi peste un hectar din Parcul Verdi, au rămas în proprietate privată. Vom lua toate măsurile să recuperăm şi acel spaţiu verde", a explicat el.



Conform Primăriei Sectorului 2, procesul de modernizare a Parcurilor Plumbuita I şi Plumbuita II şi a Insulei Plumbuita vizează:



- refacerea vegetaţiei în integralitate şi plantări masive, precum şi montarea unui sistem de irigaţii;

- refacerea aleilor şi reconfigurarea circulaţiei în parc;

- înlocuirea în totalitate a mobilierul urban şi adăugarea de elemente noi - rastele de biciclete, mese de picnic, biblioteci stradale, şezlonguri, hamace;

- Insula Plumbuita va fi transformată într-o insulă cu tematică sportivă;

- la intrarea dinspre Tei Toboc se vor amenaja o zonă de belvedere, una de picnic şi una pentru citit în mijlocul naturii;

- pistă de alergare;

- pistă de biciclete;

- terenuri de sport;

- zonă cu hamace;

- fântână pietonală. A