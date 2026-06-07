De la cod galben la cod roșu: ce riscuri anunță fiecare avertizare meteorologică

Potrivit reprezentanților IGSU, o avertizare meteo nu reprezintă doar o informare despre starea vremii, ci un semnal clar că populația trebuie să fie pregătită pentru fenomene care pot afecta siguranța oamenilor și a bunurilor.

Cod galben: atenție la evoluția vremii

Primul nivel de avertizare este codul galben, care semnalează apariția unor fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activități.

În această situație, autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească permanent prognozele meteo și informațiile oficiale, deoarece condițiile atmosferice se pot agrava.

„Fii atent! Sunt prognozate fenomene meteo care pot deveni periculoase pentru anumite activități. Informează-te și urmărește evoluția vremii”, transmit reprezentanții IGSU.

Cod portocaliu: pregătiri pentru fenomene meteo severe

Codul portocaliu indică un grad ridicat de pericol și este emis atunci când sunt așteptate fenomene meteorologice intense, care pot provoca pagube materiale importante.

În astfel de situații, autoritățile recomandă limitarea deplasărilor și evitarea zonelor cunoscute ca fiind vulnerabile la inundații, căderi de arbori sau alte efecte ale vremii severe.

„Pregătește-te! Fenomenele meteorologice sunt intense și pot produce pagube materiale importante. Limitează deplasările și evită zonele cu risc”, avertizează IGSU.

Cod roșu: pericol major pentru populație

Cel mai înalt nivel de avertizare este codul roșu, emis atunci când sunt prognozate fenomene meteorologice extreme, care pot pune în pericol viața oamenilor și pot provoca distrugeri semnificative.

În cazul unui cod roșu, cetățenii sunt sfătuiți să respecte întocmai recomandările autorităților și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

„Protejează-te imediat! Sunt prognozate fenomene extreme, cu pericol major pentru viață și bunuri. Respectă recomandările autorităților și evită deplasările dacă nu sunt absolut necesare”, subliniază instituția.

Informați-vă doar din surse oficiale

IGSU atrage atenția că informarea corectă și reacția rapidă în fața avertizărilor meteorologice pot reduce semnificativ riscurile pentru populație.

Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe cetățeni să urmărească mesajele transmise de autorități și să consulte doar surse oficiale pentru informații despre evoluția fenomenelor meteo.

„O avertizare meteo nu este doar o informație. Este un semnal că trebuie să fim pregătiți și să luăm măsuri pentru siguranța noastră și a celor din jur”, transmit reprezentanții IGSU.