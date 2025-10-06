Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital

„Nu putem lăsa algoritmii să crească generația noastră de copii. Astăzi, Senatul României a adoptat Legea Majoratului Digital - o lege care pune, pentru prima dată, siguranța copiilor înaintea algoritmilor. Este o zi importantă pentru toți părinții care au simțit neputință în fața unui ecran. Pentru mamele care au venit la mine plângând, spunând că nu mai știu cum să-și apere copilul de hărțuire online. Pentru tații care vor doar un instrument legal ca să poată spune: ”, este mesajul transmis de prim-vicepreședinte PNL, Nicoleta Pauliuc.

Prin această lege, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online doar cu acordul părinților. De asemenea, părinții vor avea dreptul legal de a suspenda sau restricționa conturi și de a proteja copiii de conținut dăunător.

Platformele digitale vor fi obligate să implementeze filtre de vârstă, reguli de siguranță și protecție reală pentru minori.

„Această lege nu interzice, nu cenzurează - ci redă familiei puterea de a proteja. Este o lege despre încredere, echilibru și iubire responsabilă”, adaugă Pauliuc.

(sursa: Mediafax)