Senatul a adoptat Ordonanța pentru programul „Anghel Saligny”

Senatul a adoptat, luni, în calitate de primă Cameră legislativă sesizată, fără amendamente, OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" cu o valoare de 50 de miliarde de lei, prin care, în perioada 2021 - 2028, autorităţile administraţiei publice locale pot încheia contracte de finanţare multianuală pentru a realiza lucrări pentru alimentări cu apă, canalizare, drumuri de interes local, sisteme de distribuţie a gazelor naturale.



Au fost înregistrate 88 de voturi "pentru", 14 "împotrivă" şi 25 de abţineri, plenul însuşindu-şi raportul de admitere al Comisiilor de buget-finanţe şi de administraţie.



Cele 16 amendamente depuse de USR PLUS la acest proiect au fost respinse.



Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.



În cadrul programului se pot realiza construcţii noi sau lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţii, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la construcţii existente.



Senatorul PSD Maricel Popa a precizat, în cadrul dezbaterilor din plenul Senatului, că Programul "Anghel Saligny" are votul favorabil al social-democraţilor, dar a atras atenţia că finanţarea nu trebuie acordată în funcţie de susţinerea politică a primarului localităţii.



"Toate comunităţile au nevoie de investiţii. (...) Apa, canalizarea, gazele nu sunt lux, ci o necesitate în comunităţile rurale", a spus Maricel Popa.



Vicepreşedintele Senatului Nicolae Neagu (PNL) a anunţat susţinerea proiectului, subliniind că "toate comunităţile rurale îl aşteaptă". "Nu contează ce primar conduce acum vremelnic o anumită comunitate", a spus Neagu.



Tot în favoarea proiectului s-a pronunţat din partea UDMR senatorul Csaszar Karoly.







Proiectul de lege privind aprobarea OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.