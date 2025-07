Mediul de afaceri așteaptă de la Guvern măsurile de susținere a economiei 

Postul de televiziune Antena 3 CNN a organizat ieri un nou eveniment din seria conferințelor economice care aduc în prim-plan dezvoltarea României. Într-o perioadă în care schimbările rapide și provocările globale modelează lumea în care trăim, evenimentul a adus împreună lideri din mediul de afaceri și guvernamental și a creionat o viziune asupra dezvoltării economice a țării noastre. Cei prezenți au pus accentual în intervențiile lor pe necesitatea continuării marilor proiecte strategice, în condițiile în care Guvernul a venit cu un program de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar al țării. De la digitalizare și tranziția energetică, până la educația forței de muncă și integrarea în piețele globale, toate aceste aspecte au constituit teme majore de dezbatere în cadrul conferinței. Mesajul celor prezenți la conferința „UPGRADE România. Investiții și dezvoltare economică. Marile proiecte care mișcă România” a fost că în ciuda greutăților actuale, măsurile guvernului vor readuce România pe o traiectorie pozitivă. Acest mesaj a fost sintetizat foarte bine de vicepremierul Dragoș Anastasiu, care a spus: „Dacă facem ce trebuie, reducerea cheltuielilor și creșterea investițiilor, la finalul anului viitor vom putea reveni la taxe mai comode”.

Prezent la dezbateri, vicepremierul Dragoș Anastasiu a afirmat că este convins că primele rezultate ale măsurilor fiscale propuse și asumate de guvern se vor vedea astăzi ( marți - n.red). „Eu sunt convins că azi vine prima confirmare că facem bine ce facem. Cât vorbim aici se întâmplă ECOFIN. Cred că partenerii și finanțatorii noștri vor aprecia toate eforturile și tot sacrificiul”, a declarat Anastasiu.

De asemenea, ministrul Economiei, Radu-Dinel Miruță, a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină digitalizarea în România și despre rezistența instituțională care frânează progresul. „E o rezistență în a digitaliza România. Este un joc al tragerii cu sfoara. Unii trag de un capăt, alții de celălalt și nu se prea mișcă în nicio parte. Rezistența este că digitalizarea scoate dosarele din sertare. Digitalizarea pune o ordine succesivă în tratarea cererilor care ajung în diverse instituții. Digitalizarea începe să aprindă lumini în încăperi în care până acum a fost în beznă”, a declarat ministrul.

Pe fondul acestor dezbateri, România marchează și o reușită tehnică remarcabilă: finalizarea cu succes a unei etape critice din construirea gazoductului Tuzla - Podișor, prin subtraversarea Dunării, ceea ce a reprezentat un moment istoric pentru infrastructura energetică a regiunii.

„Deja suntem plasați pe harta Europei ca un centru foarte important în tot ce înseamnă infrastructura de gaze pentru estul Europei - și mă refer aici la Republica Moldova și la Ucraina - cât și către centrul Europei: Ungaria, Slovacia”, a declarat Ion Sterian, director general al companiei Transgaz. Acesta a subliniat amploarea lucrării: „Lucrarea finalizată săptămâna trecută la Dunăre, la brațul Borcea, este cea mai complexă de acest gen din istoria acestui domeniu, în Europa. Tot ce ați văzut acolo e unicat”. Compania Transgaz are programate investiții de 6,7 miliarde de lei, din care la ora actuală 63% sunt în derulare, 13% au ajuns deja în faza de licitație, iar 24% sunt în proiectare. Printre proiectele majore ale companiei care vor fi demarate în perioada următoare, directorul Ion Sterian a amintit realizarea conductei de transport gaze naturale Hațeg - Mintia pentru alimentarea viitoarei termocentrale Mintia, care la sfârșitul acestui an ar urma să intre în funcțiune, conducta Jupa - Băile Herculane, conducta Ghercești - Târgu Cărbunești etc.

„Sunt trei idei mari. Prima prioritate e de a reașeza un cadru predictibil în care să știm ce resurse avem, ce proiecte putem face și în ce interval de timp. În spațiul public s-a pus accent pe PNRR, dar discuția e mai largă. S-a spus că avem bani pentru tot și acum am situații în care vorbim de supracontractări, proiecte întârziate care nu au șansa să fie făcute în intervalele pe care trebuia să le avem în vedere. S-au promis lucruri care nu se pot face. Dacă vrem să intrăm într-o logică onestă, trebuie spus ce putem și nu putem face. Prioritatea doi - viziune. Discutăm de modernizarea țării. E un pachet prociclic, venim cu un pachet de taxare care va încetini și mai mult economia. Trebuie să venim și cu un pachet de investiții - 15 miliarde de euro care se pot absorbi până la finalul anului viitor. Avem o oportunitate unică, convergenta ultimului an din PNRR. Eu la minister am 16 programe diferite, e o confuzie totală pentru mediul de afaceri. Avem surse multiple care se suprapun, granturi, împrumut. Trebuie să punem ordine și să avem o viziune unitară. A treia idee mare e cea de simplificare. Asta înseamnă digitalizare și modul în care putem reacționa. Mi-ar plăcea să văd regula only one, să avem digitalizare, formulare precompletate (…). Recapitulez: avem nevoie de predictibilitate și onestitate, începem cu PNRR, pe 15 iulie ar trebui să avem un preacord cu Comisia Europeană. Să spunem că asta ne asumăm și facem, iar restul pică”.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene