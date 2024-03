Simona Halep, faţă în faţă cu Mihai Gâdea la Sinteza Zilei | Interviu eveniment la Antena 3 CNN

Începând cu ora 21.00, Simona Halep dezvăluie ce planuri de viitor are, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Simona Halep s-a întors în România şi ar putea reveni pe terenul de tenis în mai puţin de două săptămâni. Jucătoarea română de tenis vine astăzi la Sinteza Zilei şi va vorbi în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre verdictul TAS, dar şi despre planurile de viitor.

"A fost o veste minunată, aşa cum visam, pentru că aşa trebuia să fie. Adevărul a ieşit la suprafaţă şi în sinea mea mereu am ştiut că nu am făcut nimic şi că nu am luat niciodată o substanţă interzisă şi nici nu am avut această intenţie. Mă bucur că s-a judecat corect şi că pot să joc tenis", a spus Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.

Simona răspunde tuturor întrebărilor şi dezvăluie ce planuri de viitor are pentru a reveni în clasamentul WTA, în această seară, începând cu ora 21.00, la Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea.