Sindicatele din sănătate: „Secţiile ATI nu se fac la comandă şi nu suportă improvizaţii!”

Victor Stroe

Secţiile ATI nu se fac la comandă şi nu suportă improvizaţii, scriu reprezentanţii Federaţiei Sanitas din România, pe pagina de Facebook a organizaţiei în contextul incendiului de vineri de la spitalul de boli infecţioase din Constanţa.

„Nu mai devreme de ieri, premierul Cîţu ameninţa managerii cu pierderea locurilor de muncă dacă nu rezolvă problema locurilor la ATI. Să-i spună cineva domnului prim-ministru că secţiile ATI nu se fac la comandă şi nu suportă improvizaţii!", scriu sinicalistii din sanatate.



In plus, organizaţia sindicală din domeniul sanitar atrage atenţia că Guvernul nu are o strategie coerentă pentru rezolvarea problemei infrastructurii învechite a unităţilor sanitare.



"Dar nu putem să nu spunem, pentru a nu ştiu câta oară, că acelaşi lucru (un alt incendiu, n.r.) se poate întâmpla oricând într-un alt spital din România, în condiţiile în care instituţiile sanitare sunt obligate să funcţioneze în clădiri cu infrastructură învechită (de peste 80-90 de ani!), incapabilă să facă faţă cerinţelor tehnice şi a celor de siguranţă a pacienţilor. Nu există o strategie coerentă la nivelul Guvernului şi nici un management adecvat al resurselor pentru a rezolva această problemă de structură a sistemului sanitar public! În schimb, guvernanţii sunt "campioni" ai deciziilor punctuale, luate "pe genunchi", care încearcă să cârpească sistemul numai acolo şi când cedează!", potrivit comunicatului Sanitas.



Sindicalistii transmit toto sprijinul familiilor îndoliate şi personalului din spital care face tot posibilul pentru limitarea catastrofei.



"O nouă tragedie colectivă îndoliază România! Un incendiu izbucnit in această dimineaţă la la secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa a dus la decesul a cel puţin nouă pacienţi. Suntem alături de familiile care i-au pierdut pe cei dragi în această tragedie şi alături de personalul din spital care face tot ceea ce este omeneşte posibil să limiteze dezastrul!", se mai menţionează în postarea Federaţiei Sanitas.