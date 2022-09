Smarticity: Marşuri ale maşinilor eco friendly, bicicletelor şi trotinetelor, sâmbătă în Capitală

Potrivit unui comunicat transmis de organizatori, este vorba de Marşul maşinilor eco friendly, ajuns la a treia ediţie, şi We Bike Romania, marş al bicicletelor şi trotinetelor, ajuns la ediţia a cincea.



Evenimentul se alătură mai multor demersuri care pledează în favoarea unui transport urban mai curat şi mai sigur şi ajută la creşterea calităţii vieţii în oraşe.



La marşul bicicletelor şi trotinetelor, bucureştenii vor avea ocazia să pedaleze în oraş, alături de cel mai bun ciclist român, Eduard Grosu, precum şi de ceilalţi coechipieri din pluton, campioni naţionali de ciclism la juniori: Elena Gocea, Flavius Enescu, Antonia Orzan, Tudor Percea, dar şi echipa de copii a Clubului ASC Olimpic Zărneşti şi echipa de triatlon de la Bucureşti Sport Club Elite, adaugă sursa citată.



Participanţii vor putea să primească vouchere pentru a se alătura marşului cu trotinete electrice, iar cei care nu pot să îşi aducă bicicleta, vor găsi biciclete cu care să pedaleze în marş, mai precizează comunicatul.



La marşul maşinilor, participanţii vor avea ocazia să conducă în aceeaşi coloană cu pilotul de curse Dominic Marcu, care revoluţionat motorsportul, conducând o maşină electrică la Campionatele Naţionale de Viteză în Coastă, dar şi cu înotătorul Robert Glinţă - primul român medaliat cu aur pentru România la un Campionat European de nataţie, se mai arată în comunicat.



În cursă se vor afla şi Lăcrămioara Perijoc, vicecampioană europeană la box, Claudia Nechita - prima pugilistă din ţară care a câştigat un meci la JO, Krista Incze, vicecampioană la lupte feminine.



Cei prezenţi la eveniment vor putea testa în parcare o maşină electrică sau hibrid sau se vor putea alătura marşurilor, pot "bicicli", dar se pot şi delecta cu carturile electrice Clubul de Karting Electric Bucureşti, potrivit organizatorilor.



De asemenea, va putea fi admirat în premieră europeană un model Tesla Model 3 Performance, transformat în maşină de curse, cu care concurează în acest an Dominic Marcu în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă (CNVC).



"Un atribut foarte important pe care maşinile electrice îl au este acela al sustenabilităţii: zero emisii înseamnă aer mai curat în oraşe şi, totodată, o dovadă a responsabilizării noastre în faţa mediului, un pas pe care trebuie să îl facem spre binele nostru, al tuturor. Îmi propun să creştem nivelul de conştientizare legat de impactul asupra mediului pe care maşinile îl au, motiv pentru care aleg să concurez cu o maşină electrică pentru a reduce amprenta de carbon. Cred cu tărie în ideea că împreună putem construi un viitor mai verde, mai sustenabil. A avea grijă de Pământ înseamnă a avea grijă de noi înşine. Este singura modalitate prin care generaţiile viitoare vor moşteni o planeta sănătoasă şi curată. La fiecare etapă competiţională maşina va fi încărcată cu ajutorul soluţiei E.ON Drive", a declarat Dominic Marcu, conform sursei citate.



Tot în premieră, participanţii vor vedea şi testa şi un Renault Megane E-TECH Electric, după lansarea oficială, care a avut loc zilele trecute. "Renault oferă, astfel, primul model al "generaţiei 2.0" de vehicule electrice şi deschide un nou capitol în revoluţia sa electrică începută cu mai bine de zece ani în urmă", se mai arată în comunicat.



De asemenea, cei interesaţi vor vedea şi afla mai multe despre simulatorul de impact, prezentat de IGPR, care are rolul de a conştientiza publicul despre importanţa purtării centurii de siguranţă.



"Prin evenimentele noastre, transmitem mesajul că, uneori, lupta împotriva schimbărilor climatice ţine şi de comportamentul fiecăruia dintre noi. Iar noi credem cu tărie că puterea exemplului personal are un impact foarte mare în societate şi poate schimba comportamente, prin soluţii simple şi la îndemână", a transmis Camelia Spătaru, preşedinta Asociaţiei Smarticity, conform sursei citate.