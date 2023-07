Schimbare majoră pentru şoferi în Cod Rutier 2023. Legea a fost promulgată de Klaus Iohannis

Actul normativ stabileşte posibilitatea de a depune plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul, în prezent plângerea fiind depusă la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

„Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul”, prevede legea.

Altfel spus, dacă până acum contestațiile sancțiunilor contravenționale se judecau exclusiv de către Judecătoriile pe raza cărora avea loc contravenția, de acum se pot judeca şi la Judecătoriile de pe raza domiciliului contraveninentului.

Asta înseamnă că în cazul în care ai luat o sancțiune în Sibiu, dar ai domiciliul în Bacău (de ex.), contestația se poate judeca și la (Bacău de ex.) Judecătoria de pe raza locului de domiciliu și nu vei mai fi nevoit să faci drumuri sute de kilometri, având în plus posibilitatea să participi în mod activ la desfășurarea procesului.