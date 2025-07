Sorin Grindeanu: Este absolut necesar ca Dunărea să fie navigabilă pe tot parcursul anului

'Mi-am început mandatul la sfârșitul anului 2021, tot la Giurgiu, am avut o întâlnire la Ruse cu omologul bulgar. Suntem la câteva zile după ce am terminat mandatul la Transporturi, tot la Giurgiu, la recepția unui mare proiect în Port și acest lucru a fost posibil dintr-o singură cauză: totul pornește de la fonduri europene. Toate aceste investiții și toate investițiile care s-au făcut la Ministerul Transporturilor și se fac în continuare se fac prin fonduri europene - iată unul dintre beneficiile accesării acestor fonduri europene', a afirmat Sorin Grindeanu.



El spune că și-ar dori ca și proiectul Fast Danube să fie realizat pentru ca Dunărea să fie navigabilă tot timpul anului.



'Mi-aș dori ca cel mai important proiect pentru Dunăre, Fast Danube, cel care câțiva ani a fost blocat, ca să nu mă ascund de cuvinte, de colegii noștri de peste Dunăre, de bulgari, să intre pe linia corectă, astfel încât să se înceapă implementarea lui. Este absolut necesar ca Dunărea să fie navigabilă pe tot parcursul anului, asta va pune în valoare toate aceste investiții care au început la Giurgiu, Oltenița, Severin, Turnu Măgurele. Sper ca și colegii bulgari să înțeleagă și dânșii că e un proiect strategic, nu doar pentru România sau pentru Bulgaria, este un proiect strategic pentru Europa și, din ce semnale avem, pare că s-a intrat pe linia corectă pentru implementarea acestui proiect important', a încheiat Sorin Grindeanu.



La eveniment a fost prezent și directorul APDF Giurgiu, Marian Măroiu, care a prezentat investiția.



'Astăzi facem recepția la cel mai important port de pe Dunăre, Portul Giurgiu, o investiție în valoare de 37 de milioane de euro, investiție realizată în mandatul domnului fost ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, o investiție care așteaptă de zece ani la sertar (...) Modernizarea cheurilor de la dana 1 și 2, unde ne aflăm, este vorba de patru sute de metri liniari de cheu vertical care va asigura agenților economici care operează pe Dunăre apă tot timpul anului, tocmai asta a fost și ideea, să mergem în larg aproximativ 40 de metri să nu mai avem probleme cu nivelul apei și cu descărcarea mărfurilor la cheu. De asemenea, în prelungire avem 240 de metri liniari de cheu pereat, tot pentru acostarea navelor de mărfuri, deci tot ce am făcut este doar în scop industrial', a declarat directorul APDF Giurgiu.



El spune că prin acest proiect a fost modernizată intrarea navelor care veneau cu mărfuri în Zona Liberă, la Șantierul Naval, la o societate austriacă care aduce tablă din Austria pentru Dacia Pitești, dar există și o rampă de lansare la apă a ambarcațiunilor ușoare, iar prin punerea în folosință a acestui proiect se pot crea aproximativ trei sute de locuri de muncă.



Președintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, deputații PSD de Giurgiu Elena Dinu și Marian Mina, deputatul PNL de Giurgiu Andrei Alexandru și prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, au fost prezenți la eveniment.

AGERPRES