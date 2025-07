Ce spune ministrul Justiției despre pensionarea magistraților: "Această situaţie trebuie să înceteze"

"Prin programul de guvernare ne-am propus să ducem vârsta de pensionare, în ceea ce-i priveşte pe magistraţi, la vârsta standard. Pentru a face acest lucru ne preocupăm ca proiectul care va deveni lege să fie unul constituţional, bazat pe toate exigenţele care vin atât din coordonata de UE, cât şi din jurisprudenţa CCR, şi să fie rezultatul unui dialog între puterile statului", a spus demnitarul la Observator.

În ce condiții se vor pensiona magistrații

Proiectul privind creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistraţi este aproape finalizat, după cum a anunțat premierul Ilie Bolojan. Valoarea pensiei va fi după model european.

"Cu siguranţă, va apărea acest proiect. Cu siguranţă câteva lucruri vor trebui respectate. În primul rând, dacă atingem vârsta de pensionare există deja o lege care duce vârsta de pensionare prin etapizare la 60 de ani, trebuie păstrate elementele de predictibilitate. Una este ca indemnizaţia sau pensia să fie cât mai apropiate de indemnizaţia în plată, alta este să existe o predictibilitate care se poate regăsi într-un mecanism de creştere etapizată. Aceste elemente combinate trebuie să asigure succesul de constituţionalitate al legii. Sunt peste 20 de acte normative, în timp, care au tot modificat statutul privind pensiile magistraţiilor, sporuri, nesporuri. Această situaţie trebuie să înceteze.

Dacă stabilim o normă şi o regulă ea trebuie să fie pentru mult timp de acum încolo, dacă stabilim nişte criterii de salarizare, acestea trebuie să fie stabilie şi predictibile, să nus chimbăm în fiecare an. Sub nicio formă nu trebuie discutat sub formă de termeni de pedeapsă sau de sancţiune, departe de noi o astfel de intenţie", a explicat Radu Marinescu.