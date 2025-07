Jurnalul.ro › Cultură › Film › Legăturile dintre generații, explorate în documentarele One World Romania la Ziua Timișoarei Legăturile dintre generații, explorate în documentarele One World Romania la Ziua Timișoarei

Legăturile dintre generații, explorate în documentarele One World Romania la Ziua Timișoarei

Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine pentru al patrulea an consecutiv la Timișoara. În perioada 9 – 12 octombrie 2025 vor fi proiectate filme din selecția ediției a 18-a, sub tema M-auzi?!, la Cinema Studio, și vor avea loc atelierul pentru adolescenți Meet, Point & Shoot și programul de educație cinematografică și media Juriul Liceenilor.